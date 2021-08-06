У Білорусі визнали екстремістським спортивний сайт

У Білорусі визнали екстремістським інтернет-ресурс Тribunа.cоm і його сторінки в соціальних мережах, повідомляє УНИАН.

Рішення виніс суд Залізничного району Вітебська 6 серпня.

Також до списку заборонених потрапили Telegram-канал "Тribunа.соm Білорусь", однойменний чат, сторінки в Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте і мобільні додатки.

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що адміністратори цих спільнот нібито розміщували матеріали, що закликають до екстремістської діяльності.

Тепер за репост публікацій з цих каналів передбачена адміністративна відповідальність.

Як відомо, сайт by.tribuna.com заблокований в Білорусі з 2020 року. Його співзасновником є Білорус Дмитро Навоша, який критикує режим Олександра Лукашенка.