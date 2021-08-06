Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Останній робочий день тижня запам'ятався стійким перевищенням пропозиції валюти над попитом. В результаті котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зниження, що почалося вчора.

Два основні чинники сприяли подальшому зміцненню гривні в п'ятницю. По-перше, нерезиденти закінчили конвертацію отриманих дивідендів і пішли з ринку, що відразу позначилося на зниженні попиту. По-друге, експортери, бачачи, що долар знову дешевшає, різко збільшили пропозицію валюти. А імпортери, теж звернули увагу на зниження котирувань, навпаки, не поспішали купувати, розраховуючи взяти долар ще дешевше. Виниклий перекіс між попитом і пропозицією до обіду посилився настільки, що ситуацію довелося «розрулювати» Національному банку. Тільки його втручання допомогло утримати долар від обвалу.

Закрили торги п'ятниці на 8,8 копійок на покупці і 9,5 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,85 / 26,95 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися з уже звичним спредом 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,90 гривень пройшла о 9:42. На початку торгів число продавців в 4 рази перевищувало число покупців; не дивно, що котирування відразу ж почали зниження, і вже о 11:35 цінник на покупку опустився до 26,80 гривень. Оцінивши ситуацію, регулятор вийшов з інтервенцією на покупку за ціною 26,81 гривень. Але замість обіцяних 5 млн виставив «прихований» ордер на 100 млн доларів. Як тільки стало ясно, що «п'ятіркою» НБУ не обмежиться, покупці почали виставляти свої заявки трохи вище рівня, що захищається Нацбанком. Але їх було не так багато, і аж до кінця сесії НБУ довелося залишатися на ринку, купуючи надлишки. Всього за сьогоднішній день регулятор поповнив свої золотовалютні резерви на 71,3 млн доларів.

Котирування закриття - 26,802 / 26,825 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 94,4 млн порівняно з четвергом і склав 249,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8477 гривень.

Офіційний курс долара проти 9 серпня встановлений на позначці 26,8346 гривень за долар, зниження на 10,49 копійок.

Офіційний курс євро проти 9 серпня встановлений на позначці 31,6756 гривні за євро, зниження на 22,08 копійки.

Готівковий долар підтримав зниження, що почалося на міжбанку. Вранці в столиці оптові обмінники продавали готівкового «американця» по 26,95-26,96 гривень, вдень цінник опустився до 26,90 гривень, а до вечора - трохи подорожчав до 26,91-26,92 гривень. Таким чином, за день долар подешевшав ще на 4 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1761. Що вийшли в 15:30 за київським часом відмінні дані по зайнятості в США, які показали зростання числа зайнятих в несільськогосподарському секторі і зниження загального рівня безробіття, підтримали американський долар і викликали падіння євро до позначки 1,1755. Готівковий євро дешевшав синхронно з готівковим доларом, а після виходу американських даних прискорив своє зниження. Вранці євровалюту в Києві продавали по 31,82-31,85 гривень, а до вечора - вже по 31,70 гривень.

Відреагував на зміцнення долара і російський рубль. Після серії невдалих спроб пробитися нижче рівня 73 рубля за долар, рубль почав слабшати і до вечора опустився до 73,50 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні знову подешевшав: основна маса обмінників продавала його по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.