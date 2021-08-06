У Тбілісі відмовився відновлювати дипломатичні відносини з Москвою

Міністерство закордонних справ Грузії відповіло на заяву заступника директора Департаменту преси та інформації МЗС РФ Олександра Бікантова про те, що Москва готова до відновлення відносин з Тбілісі, повідомляє Грузия Online.

«За кілька днів до 13-ї річниці повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії представник МЗС Росії спробував сфабрикувати чергову дезінформацію і пропагандистський наратив про т. зв. нову реальність і війну серпня 2008 року».

Як підкреслили в міністерстві закордонних справ Грузії, паралельної реальності не існує, міжнародне співтовариство і міжнародне право єдині в питанні агресивних дій Росії, процесу окупації і фактичної анексії.