У Тбілісі відмовився відновлювати дипломатичні відносини з Москвою
Міністерство закордонних справ Грузії відповіло на заяву заступника директора Департаменту преси та інформації МЗС РФ Олександра Бікантова про те, що Москва готова до відновлення відносин з Тбілісі, повідомляє Грузия Online.
«За кілька днів до 13-ї річниці повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії представник МЗС Росії спробував сфабрикувати чергову дезінформацію і пропагандистський наратив про т. зв. нову реальність і війну серпня 2008 року».
Як підкреслили в міністерстві закордонних справ Грузії, паралельної реальності не існує, міжнародне співтовариство і міжнародне право єдині в питанні агресивних дій Росії, процесу окупації і фактичної анексії.
«У цьому році Європейський суд з прав людини назвав своїм ім'ям серпневу війну 2008 року і встановив юридичний факт, що Російська Федерація як окупаційна сила і держава, яка здійснює ефективний контроль, несе пряму відповідальність за грубі порушення прав людини під час війни і в постоккупаціонний період. Страсбурзький суд пред'явив Російської Федерації звинувачення в проведенні етнічних чисток і підкреслив недотримання Москвою угоди про припинення вогню, досягнутого за посередництва ЄС 12 серпня 2008 року», - йдеться в заяві МЗС Грузії.