Під Миколаєвом армійський КамАЗ врізався три автомобілі (фото)

Журналістам вдалося з'ясувати подробиці масштабної аварії на трасі Миколаїв - Херсон, де зіткнулися чотири автомобілі, в тому числі армійська вантажівка, повідомляє Новости-N.

Як виявилося, дане ДТП проходило як би в три етапи. Спочатку автомобіль Honda CR-V, що їхав з боку Миколаєва в напрямку Херсона, «наздогнав» DAF з напівпричепом, що рухався попереду.

Автомобілі зупинилися, водії почали з'ясовувати стосунки, і через кілька хвилин ззаду в «Хонду» врізався ВАЗ-2115. Водій ВАЗа «приєднався» до водіїв двох машин, що зіткнулися раніше, і вони продовжили «розборки» вже втрьох.

Ще приблизно через 20 хвилин ззаду в ВАЗ на повному ходу врізалася армійська вантажівка. Потужний КамАЗ буквально зім'яв два легковики між своїм переднім бампером і напівпричепом фури.

На подив, в даному ДТП ніхто не постраждав. У той момент, коли КамАЗ в'їхав в легковики, що стояли, їх водії перебували на вулиці.