Два грецьких курора ввели комендантську годину

Популярні туристичні локації Греції острів Закінтос і місто Ханья на Криті ввели режим комендантської години через сплеск заражень коронавірусом. Режим діє з 6 до 13 серпня, повідомляє Страна.ua.

І Закінтос, і Ханья перевели на четвертий рівень епідеміологічної небезпеки, так як в першому приріст числа інфікованих за тиждень склав 69%, а в другому - 54%.

З 6 серпня в регіонах діють наступні обмеження:

заборона з 01:00 до 06:00 пересувань, за винятком поїздок на роботу і в разі серйозних проблем зі здоров'ям (до лікарні);

цілодобової заборона на трансляцію музики в закладах громадського харчування та інших місцях для розваг.

Заходи введені до наступної п'ятниці, 13 серпня, і можуть бути переглянуті спеціальною комісією.

Також по всій країні заборонено проводити громадські заходи за участю більше 20 чоловік.

Адміністративний штраф за порушення обмежень становить від 50 000 до 200 000 євро для власників або орендарів приміщень, в якому його зафіксують.

Відзначається, що епідеміологічна ситуація не краща на островах Родос і Іос.