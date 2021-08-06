Суд відправив за ґрати колишніх посадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканал"

Суд відправив за ґрати колишніх посадовців "Харківобленерго" та "Харківводоканал"

Вищий антикорупційний суд України оголосив вирок колишнім посадовцям підприємств "Харківобленерго" та "Харківводоканал". Колишніх посадовців підозрювали у корупції, повідомляє РБК-Украина.

Колишній заступник керівника "Харківобленерго" та директор "Харківводоканалу" отримали 5 та 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 та 2 роки, а також штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Слідство встановило, що посадовці з метою отримання неправомірної вигоди третьою особою порушили закон та уклали трьохсторонній договір переуступки права вимоги. В результаті дій посадовців підприємство отримало збитки на суму понад 18 млн гривень.

"Колегія антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - повідомили в суді.

Автор: Дмитро Левицький

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics