Інфраструктурний план Байдена збільшить дефіцит бюджету США

Реалізація 10-річного плану розвитку інфраструктури в США вартістю $1 трлн, висунутого президентом Джо Байденом, призведе до збільшення дефіциту федерального бюджету на $256 млрд протягом десятиліття, підрахувало бюджетне управління Конгресу (Congressional Budget Office, CBO) США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тим часом Сенат просувається відповідно поправок щодо законопроекту, який передбачає витрати в розмірі $550 млрд протягом перших п'яти років. Сенатор-республіканець Роб Портман і сенатор-демократ Кірстен Синема, що є лідерами на міжпартійних переговорах, закликали законодавців підтримати ініціативу.

"Нові витрати, передбачені законопроектом, компенсуються новими доходами і накопиченнями, до того ж тільки деякі з останніх відображені в підрахунку CBO", - сказали вони.

Управління обмежене в тому, що може враховувати, пише The Wall Street Journal.

CBO не оцінили макроекономічні наслідки законопроекту, тоді як сенатори стверджують, що ініціатива дозволить отримати додатково $56 млн доходів за рахунок прискорення зростання економіки, якому вона сприятиме.

Ще однією важливою відмінністю в підрахунках CBO і сенаторів є фінальна вартість заходів допомоги в умовах пандемії COVID-19. За словами законодавців, вони зможуть заощадити близько $210 млрд, перерозподіливши виділені на ці заходи кошти. CBO вважає, що витрати вдасться скоротити лише на $13 млрд.

Рівень підтримки законопроекту залежатиме від того, наскільки переконливою вважатимуть аргументацію на її користь члени Республіканської партії. Минулого тижня в ході першого голосування із законопроекту за ініціативу висловилися 17 республіканців і всі 50 демократів.

Деякі республіканці виступили проти законопроекту після публікації підрахунків CBO. Так, сенатор Марко Рубіо написав у Twitter, що пропонований "масштабний інфраструктурний проект не є "повністю забезпеченим", як стверджують його автори".

Законопроект передбачає масштабні інвестиції в дороги, мости, порти, високошвидкісний інтернет і іншу інфраструктуру. Зокрема йдеться про виділення $110 млрд на будівництво мостів і доріг, $39 млрд - на модернізацію громадського транспорту, $66 млрд - на залізничний транспорт. $55 млрд планується витратити на водну інфраструктуру.

Законопроект є першим етапом плану президента США Джо Байдена щодо інфраструктури.

CBO в липні спрогнозувало, що дефіцит федерального бюджету США у поточному фінансовому році складе близько $3 трлн. Це на $130 млрд менше, ніж у 2020 році, але втричі перевищує показник 2019 року.