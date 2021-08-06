Українські правоохоронці не допустили вбивство американця в США
Державне бюро розслідувань попередило замовне вбивство американця, виконавцем якого повинен був стати громадянин України, повідомляє Деловая столица.
Силовики затримали організатора злочину і його спільника.
Зазначено, що чоловік з подвійним громадянством (Україна і США) вирішив замовити вбивство американця з особистих мотивів. Вчинення злочину планувалося в Балтіморі, однак кілера він шукав в Україні через свого знайомого.
Після того як виконавця знайшли, організатор приїхав в Україну обговорити з ним деталі вбивства: спосіб, терміни і суму за замовлення.
Життя громадянина США оцінили в 45 тисяч доларів. У той же час, вбити чоловіка повинні були до 9 серпня, оскільки до цього часу замовник повинен був знаходитися в Україні, що б забезпечило йому алібі.
Правоохоронці зазначають, що виконавцю вже передали 20 тисяч доларів. Ще 25 тисяч планували віддати після виконання вбивства і надання фотографій на підтвердження.
Для цього правоохоронці зробили постановочні фото. Їх посередник повинен був передати замовнику.
Ініціатора вбивства і його співучасника затримали після передачі останнього траншу грошей в сумі 25 тисяч доларів США.