Губернатору Нью-Йорка пригрозили кримінальною справою

Губернатору штату Нью-Йорк Ендрю Куомо пригрозили судом: помічниця, яка раніше звинуватила його в домаганнях, подала заяву про порушення проти нього кримінальної справи, повідомляє Лента.Ру.

Особистість жертви губернатора не розкривається - в звіті генерального прокурора Нью-Йорка вона позначена як «виконавчий помічник». Якщо її словами знайдуть підтвердження, Куомо можуть затримати.

На початку серпня генеральна прокуратура штату підтвердила, що губернатор Нью-Йорка домагався помічниць. У документі наводяться різні епізоди домагань політика до жінок, спроб обійняти або поцілувати їх, пропозицій інтимного характеру. Жінка, яка подала заяву про порушення кримінальної справи, стверджувала, що Куомо хапав її за груди.

Крім того, одна з колег політика повідомила, що весь офіс губернатора тиснув на неї після того, як вона подала скаргу на сексуальні домагання. Ще одну працівницю після звинувачень в домаганнях Куомо звільнив і оголосив, що жінка «принижувала колег і кричала на них».

Ліндсі Бойлан, колишня помічниця губернатора, яка одна з перших повідомила про домагання Куомо, звинуватила в мовчанні президента Джо Байдена і віце-президента Камалу Харріс. За словами Бойлан, перші особи країни були в курсі поведінки глави штату, але вважали за краще не втручатися в ситуацію. При цьому Куомо заперечував і продовжує заперечувати абсолютно всі свідчення жертв його домагань, заявляючи, що вони брешуть.

З 2020 року про харассмент з боку губернатора розповіли сім жінок. Його відставки зажадали мер Нью-Йорка, а також ряд сенаторів і конгресменів США і штату Нью-Йорк - як республіканці, так і демократи. У парламенті Нью-Йорка планували внести резолюцію про імпічмент Куомо.