У аеропорту "Київ" відкрили пункт вакцинації проти COVID-19

У п'ятницю, 6 серпня, у міжнародному аеропорту "Київ" відкрили пункт вакцинації проти COVID-19. Там щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А, та відразу отримати довідку 063-о" , – йдеться у повідомленні.

Вакцинуватимуть пасажирів там в порядку живої черги, а працюватиме він найближчим часом, з 6 по 8 серпня, з 17:00 до 22:00.

Для щеплення не потрібна декларація з сімейним лікарем. З собою потрібно мати лише паспорт та індивідуальний податковий номер.

Нагадаємо, що для іноземців, при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Контролювати їх будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з особою і контролю за дотриманням зобов'язаної самоізоляції на час карантину. Контроль здійснюється за допомогою регулярних повідомлень в додатку в довільні проміжки часу протягом дня і перевірки відповідності фотографії особи людині з еталонної фотографії, зробленої під час установки мобільного додатка, і геолокації мобільного телефону в момент фотографування. У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою програми зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідомлення в нічний час турбувати не будуть.