Пожежі в Каліфорнії знищили місто часів Золотої лихоманки"

Лісова пожежа в Каліфорнії, що бушує з середини липня, поширився на території в понад 110 тисяч гектарів. Стихійному лихуа присвоєно власне ім'я «Діксі», повідомляє Nigroll.

Driving S on Hwy 89 in Greenville CA in Plumas County the #DixieFire has devastated this small town. pic.twitter.com/VawC5Effq2 - craig philpott (@CphilpottCraig) August 5, 2021

На півночі штату евакуюють тисячі людей - вогонь дістався до населених пунктів. Очевидці показали, у що перетворив вогонь місто Грінвілл, побудоване за часів Золотої лихоманки.

The Dixie Fire ravaged the town of Greenville in Plumas County on Wednesday, leaving its historic main street in smoky piles of rubble.



Read more: https://t.co/Eqtp6jfNRz



????️: @stephenlamphoto pic.twitter.com/V9hftoKylM - San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 5, 2021

До теперішнього часу «Діксі» локалізованоа тільки на 35%. Гасіння вогню заважають сильні вітри і гористий рельєф. Місцева влада побоюється, що посушлива погода продовжить сприяти поширенню полум'я.