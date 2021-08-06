Пожежі в Каліфорнії знищили місто часів Золотої лихоманки"
Лісова пожежа в Каліфорнії, що бушує з середини липня, поширився на території в понад 110 тисяч гектарів. Стихійному лихуа присвоєно власне ім'я «Діксі», повідомляє Nigroll.
На півночі штату евакуюють тисячі людей - вогонь дістався до населених пунктів. Очевидці показали, у що перетворив вогонь місто Грінвілл, побудоване за часів Золотої лихоманки.
До теперішнього часу «Діксі» локалізованоа тільки на 35%. Гасіння вогню заважають сильні вітри і гористий рельєф. Місцева влада побоюється, що посушлива погода продовжить сприяти поширенню полум'я.