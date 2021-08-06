Литва і Польща вимагають натиснути на режим Лукашенка

Польща і Литва закликали країни Європейського союзу посилити тиск на офіційний Мінськ, який використовує фактор мігрантів, які прориваються в ЄС з боку Білорусі, для тиску на Вільнюс, повідомляє Деловая столица.

Спільну заяву Варшави і Вільнюса опублікувала пресслужба уряду Польщі.

"Ми засуджуємо використання режимом Лукашенка нелегальної міграції в якості зброї, спрямованого на надання політичного тиску на ЄС і його окремі держави-члени. Це ще раз демонструє цинічну природу білоруського режиму і доводить, що для відповіді на цей виклик безпеки необхідна швидка реакція і спільні дії ЄС " , — йдеться в повідомленні.

Премʼєри Польщі та Литви відзначають, що на східному кордоні ЄС немає ознак поліпшення, а кількість нелегальних іммігрантів, що перетинають кордон з Білоруссю, продовжує зростати.

"Ми закликаємо Європейську комісію, Європейське агентство прикордонної і берегової охорони (Frontex), Європейське бюро по наданню притулку, все держави-члени ЄС і наших партнерів за межами ЄС надати політичну і реальну підтримку у вирішенні цієї проблеми" , — йдеться в повідомленні.

Польща і Литва закликали інститути ЄС використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні засоби для припинення нового маршруту нелегальної міграції якомога швидше після його встановлення.