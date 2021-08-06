Зірвані дахи та повалені дерева: Полтаву накрила негода

У Полтаві ввечері 6 серпня пройшла злива зі шквальним вітром. В результаті розгулу стихії в місті повалені дерева, зірвані дахи з будинків, пошкоджені автомобілі, повідомляє РБК-Украина.

Про жертви і постраждалих поки інформації немає.﻿

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Негода﻿ обрушилася на Полтаву після 17: 00. Ураганний вітер ламав дерева і зривав дахи. У центрі міста кілька будинків залишилися без електрики.﻿

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Стихія також торкнулася і область. Через повалені дерева на одній з ділянок траси Київ - Харків утворилися затори.﻿

Як зазначив один з місцевих жителів, між Лубнами і Пирятином сильна злива ускладнила рух автомобілів.

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Автор: Дмитрий Кузнецов