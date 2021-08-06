У Зеленського розповіли, куди піде допомога від МВФ

Частина фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду можуть завести в золотовалютні резерви НБУ для створення додаткової подушки безпеки для України, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Зараз дискусія триває. Але як я розумію ситуацію, частину цих коштів може бути заведено в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для країни. Частина цих коштів буде використана в цьому році, але значна частина буде використана в наступному році" , — заявив він.

За словами радника президента Володимира Зеленського, йдеться про використання цих коштів не на поточне споживання, а про використання коштів, щоб стимулювати економічний розвиток в країні в середньому і довгостроковому періоді часу.