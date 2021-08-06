В Австралії відкривається центр лікування галюциногенами

Перший у своєму роді дослідний центр лікування галюциногенними речовинами відкривається в австралійському Мельбурні. Він створений міжнародною групою з Королівського коледжу Лондона, Університету Торонто і Цюріхського університету, повідомляє Страна.ua.

У новому центрі будуть розробляти ліки на основі галюциногенів (грибів, МДМА та інших) для лікування психічних розладів та інших захворювань. Співробітники проведуть доклінічні та клінічні дослідження галюциногенів, в тому числі продуктів з південноамериканської ліани айяуаску.

Організація почне працювати на некомерційній основі вже в цьому році, а перші клінічні дослідження заплановані на 2022 рік.

Необхідність розробки нових методик лікування психічних розладів обумовлена з тим, що існуючі недосконалі і дають сильні побічні ефекти. Команда центру сподівається, що її дослідження і створення нових ліків допоможуть національним службам охорони здоров'я різних країн.