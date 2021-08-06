Суд відправив у СІЗО на 60 діб трьох членів "Нацкорпусу"

Шевченківський районний суд Києва близько 22:30 вечора п'ятниці, 6 серпня, обрав запобіжний захід затриманому в Харкові члену ультраправої партії "Нацкорпус" Кирилу Крикунову, повідомляє Страна.ua.

Підозрюваного в рекеті Крикунова суд відправив у СІЗО на 60 днів.

Суду залишилося прийняти рішення ще по чотирьом з сімох затриманих членів "Нацкорпусу".

Раніше в п'ятницю судді заарештували на 60 діб Сергія Козлюка. Крім нього, на такий же термін було обрано запобіжний захід і Івану Никифорову.

Служба безпеки України від 5 серпня затримала кількох членів харківського осередку "Нацкорпусу" і провела понад півсотні обшуків. За інформацією СБУ, радикали вимагали гроші у працівників закладів охорони здоров'я та бізнесменів, які надають ритуальні послуги в Харкові і Харківській області. Збиранням данини "Нацкорпус" займався мінімум з 2018 року.