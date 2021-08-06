У Хмельницькій області викрили банду співробітників оборонного підприємства

У Хмельницькій області прокуратура викрила на збуті прекурсорів злочинну групу з числа працівників оборонного підприємства, повідомляє Страна.ua.

За даними прокуратури, на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу Хмельницької області було викрито злочинну групу на незаконному виробництві, зберіганні прекурсорів, заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем та порушення встановлених правил обігу прекурсорів (за ч. 2 ст. 311, ч.ч . 1, 2 ст. 312 і ч. 1 ст. 320 КК України).

"Члени злочинної групи з числа працівників підприємства збували прекурсори, які підприємство використовувало в своїй діяльності, стороннім особам на території області та за її межами. При цьому на підприємстві виявлено значну кількість неврахованих прекурсорів та порушення умов їх зберігання", - йдеться в повідомленні прес-центра прокуратури.﻿

В даний момент прокуратура продовжує досудове слідство, а більшості фігурантів було повідомлено про підозру.