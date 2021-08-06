У США навчилися визначати штам COVID-19 по слині

Американські біологи розробили нову діагностичну платформу miSHERLOCK, що дозволяє визначати різні штами коронавірусу по слині. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, повідомляє Лента.Ру.

В основі нового тесту лежить технологія генетичного редагування CRISPR. Як відзначають вчені, зараз система здатна визначати британські, південноафриканські та бразильські штами SARS-CoV-2. Разом з тим платформу легко запрограмувати на виявлення нових варіацій COVID-19. Точність результатів складає 95 відсотків.

Щоб використовувати miSHERLOCK, користувачеві потрібен набір реагентів, смартфон з камерою і додатком, а також батарейка і пластиковий інкубатор. Результат тесту можна отримати через одну годину. Як стверджують розробники, дана портативна система настільки проста, що їй можна користуватися в домашніх умовах, а вартість платформи становить близько 15 доларів США.