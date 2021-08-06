Словаччина припинить вакцинацію Sputnik

Вакцинація російською вакциною проти Сovid-19 Sputnik V завершиться в Словаччині 31 серпня. Це останній день, коли можна буде отримати другу дозу щепленны цим препаратом, повідомляє Novinky.cz.

Вакцинація першою дозою закінчилася 31 липня. Словаки мало цікавилися російською вакциною.

Словаччина закупила російську вакцину Sputnik V в березні. Країна отримала 200 000 доз, контракт спочатку передбачав надання до двох мільйонів доз. Тодішній прем'єр-міністр Ігор Матович був великим прихильником поставки Sputnik V. Однак, у словаків ця вакцина не викликала особливого інтересу, оскільки вона не була схвалена європейським регулятором лікарських засобів EMA.

На початку липня Міністерство охорони здоров'я оголосило, що Словаччина продала Росії 160 тисяч порцій вакцини за тією ж ціною, за якою вони були куплені в березні - 9,95 доларів за одну дозу. На той момент, за даними міністерства, цю вакцину отримали 10 000 осіб, ще 8 000 подали заявку на вакцинацію нею.

У Словаччині пройшли вакцинацію проти Сovid-19 два мільйони людей, що становить близько 37 відсотків населення.