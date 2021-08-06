У Bellingcat розповіли, під кого замаскувалися агенти ФСБ у Києві

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв допускає наявність російських агентів серед білорусів, які переїхали до Києва. Раніше він заявляв, що в українській столиці присутні співробітники ФСБ, повідомляє УНИАН.

Про це Грозєв розповів, коментуючи смерть засновника білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

"Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова – ред.), тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли слідами людей, яких ми знаємо з деяких інших проектів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них знаходяться в Києві" , - повідомив він.

Раніше цих людей бачили в інших "ролях" - в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найактивніших опозиційних угруповань.

"Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим – в той же момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ" , - додав розслідувач.

Грозєв уточнив, що ці люди "точно мають зв'язок з ФСБ" - зараз їх намагаються знайти.