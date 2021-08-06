Білоцерківський суд відповів на звинувачення по саботуванню справи Майдану

У Білоцерківському міському суді пояснили, що судді, які розглядають одну із справ Майдану, дійсно перебувають у відпустці, проте наголошують, що розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим Новотному та Мисливому може одноособово суддя-доповідач, повідомляє Українська правда.

Про це заявив пресцентр Білоцерківського міського суду﻿. Як йдеться в повідомленні, 5 серпня суд отримав обвинувальний акт у провадженні щодо викрадення Ігоря Луценка та викрадення і вбивства Юрія Вербицького. Йдеться про обвинувачених Сергія Мисливого та Івана Новотного.

Розгляд підготовчого засідання та продовження строку тримання під вартою фігурантів призначили також на 5 серпня. Проте тоді виявилось, що двоє суддів-учасників колегії перебувають у відпустці.

Відкликати їх з відпустки, стверджують в суді, можливо лише за згодою і у випадку "відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства".

Там також кажуть, що відсутність судді з колегії не може бути підставою для його заміни через автоматизовану систему розподілу справ. У суді додають, що заміна судді здійснюється "з ініціативи головуючого судді на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату, підписаного відповідно до його посадових обов’язків або за ухвалою суду про задоволення відводу (самовідводу) судді...".

У суді також вирішили нагадати, що карантин в Україні продовжено до 31 серпня. А на період його дії встановлено особливості судового контролю за дотриманням прав та свобод осіб у справах.

Підсумовуючи, Білоцерківський міський суд наголошує, що клопотання про продовження запобіжного заходу може розглянути суддя-доповідач одноособово.