Стівен Кінг задумав написати роман про коронавірус

Пандемія Covid-19 сколихнула весь світ, і прямо чи опосередковано стала темою для багатьох фільмів, серіалів та літературних творів. Про свої плани написати роман про коронавірус розповів і письменник Стівен Кінг, відомий як "Король жахів", повідомляє 24 Канал.

У вівторок, 3 серпня, письменник взяв участь у шоу The View з популярною американською телеведучою та акторкою Вупі Голдберг. На ньому Стівен Кінг представив свою нову книгу під назвою "Біллі Саммерс", яка вийшла у продаж того ж дня, а також поділився найближчими творчими планами.

Зокрема Стівен Кінг розповів, що пандемія дещо повпливала на зміст його нового роману. Зокрема, він переніс події книги з 2020 на 2019 рік для більшої правдивості. За сюжетом його герої вирушали у круїз, але в реальному житті у 2020 році вони не змогли б цього зробити через епідемію. Окрім того, письменник розказав, що хотів би написати цілий роман про нинішню пандемію.

"Я хочу написати книгу, яка буде присвячена безпосередньо коронавірусу. Я хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе у книзі. Це буде важко," , – поділився планами Стівен Кінг.

До слова, на початку пандемії події роману