"Укразалізниця" з'єднає Київ та Черкаси рейсом "Інтерсіті"

Протягом 2021 року Черкаси з'єднають із Києвом залізничним експресом Інтерсіті. Таким способом, сполучення міста зі столицею через залізницю буде займати 2 години 30 хвилин, повідомляє Обозреватель.

У п'ятницю, 6 серпня, з урочистими заходами було розпочато електрифікацію ділянки "Черкаси – ст. Імені Т. Шевченка" (філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця"). Про це повідомляється на сайті Черкаської обласної державної адміністрації, а також порталі УЗ.

Роботи реалізуються в межах проєкту президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". В УЗ вказали, що це поліпшить залізничне сполучення між містами, а також зменшить експлуатаційні витрати та викиди в навколишнє середовище.

Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко заявив, що поки що Черкаси фактично "відрізані" від залізничних мереж України. Подібна ситуація зберігається ще в Житомирі.

Олександр Скічко. Джерело: ck-oda.gov.ua

Електрифікація вказаної залізничної ділянки в Черкаській області дозволить запустити регулярні рейси в Київ та інші обласні центри України: Одесу, Запоріжжя, Харків, Хмельницький, Тернопіль.

Вартість робіт з електрифікації, запланованих на 2021 рік, оцінили майже в 205 млн гривень. У середньому реконструкція 1 км становитиме 17,4 млн, а орієнтовна загальна вартість усього комплексу робіт – 491,6 млн гривень.

Електрифікація дозволить запустити потяги Інтерсіті. Джерело: ck-oda.gov.ua

Залізничні колії в Черкасах. Джерело: ck-oda.gov.ua

Проєкт стартував у межах "Великого будівництва". Джерело: ck-oda.gov.ua

Поки що на ділянці між Черкасами і станцією ім. Т. Шевченка на тепловій тязі курсують приміські поїзди, чотири регіональних потяги, два рейси, що прямують із Києва до Одеси та зі Львова до Черкас, і вантажні потяги.

Чиновники прибули на урочистий початок робіт. Джерело: ck-oda.gov.ua

Додамо, що участь в урочистих заходах узяли, крім Скічка, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В ОДА початок проєкту назвали "історичним моментом".