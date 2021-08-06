На свободу можуть вийти два фігуранта у справі Майдану

Обвинувачені у викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького взимку 2014 року, а також в умисному вбивстві викраденого Вербицького Сергій Мисливий та Іван Новотний можуть вийти з-під варти 7 серпня, повідомляє Ліга.net.

Про це інформували пресслужба﻿ Офісу генпрокурора та у Facebook Адвокатська дорадча група. Як стверджують в ОГП, така ситуація склалася через недотримання суддями Білоцерківського міськрайонного суду Київської області вимог кримінально-процесуального кодексу щодо термінів розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу.

У генпрокурора зазначили, що обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні 1 липня нинішнього року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайсуду.

Підготовче судове засідання за цією справою, призначене на 9 липня, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, водночас клопотання прокурора щодо притягнення адвокатів із Центру безкоштовної правової допомоги суд визнав передчасним.

"Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо обвинувачених запобіжного заходу, в якому поставив питання про їхнє подальше утримання під вартою. Попри те, що стаття 186 КПК України передбачає невідкладний розгляд таких клопотань, але не пізніше 72 годин, суд призначив наступне судове засідання лише на 21 липня" , – йдеться у повідомленні.

21 липня колегія суддів вирішила направити кримінальне провадження до Київського апеляційного суду для передачі іншому суду. Справу було передано до Київського апеляційного суду лише 26 липня.

4 серпня Київський апеляційний суд констатував безпідставність піднятого Білоцерківським міськрайсудом питання про зміну підсудності, і справу повернули до вказаного суду для продовження судового розгляду.

Засідання, призначені на 5 і 6 серпня, не відбулися через відпустки двох членів колегії.

"У зв'язку з цим та з огляду на те, що термін утримання обвинувачених під вартою закінчується 7 серпня 2021 року прокурор і представники потерпілих заявили клопотання про проведення додаткового авторозподілу для заміни у порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційну відповідь із суду досі не отримано" , – заявили у прокуратурі.

Чергову дату судового засідання не визначено. І, як кажуть в ОГП, можливості процесуального реагування прокурорів, які могли б "запобігти зазначеним вище негативним наслідкам, наразі вичерпані".

У прокуратурі зазначили, що обвинувачені до того, як їх затримали, перебували у розшуку, один із них переховувався протягом майже шести років, використовуючи підроблені документи.