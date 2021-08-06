Чоловікові вибило око і зуби через яму на дорозі

У Кіровоградській області, в Кропивницького водій травмував око і щелепу через глибоку яму на дорозі, повідомляє Кореспондент.

Як передає місцевий телеканал VITER TV під час сильного дощу Дмитро Гребенюк не побачив яму і влетів туди колесом свого авто Chevrolet.

"Я їхав повільно, кілометрів 20, максимум 30 на годину. І все-таки в'їхав в дуже глибоку яму" , - розповів журналістам чоловік.

Від удару в авто спрацювала подушка безпеки, через яку Гребенюку вибило око і два зуба, а також подряпало обличчя. На місце НП він викликав медиків і поліцію. Однак, як розповів потерпілий, правоохоронці звинуватили в тому, що трапилося самого Дмитра.

"Вони сказали, що я поїхав не переконавшись у безпеці шляху" , - повідомив Гребенюк.

Чоловік має намір оскаржувати протокол в суді.