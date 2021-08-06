У США копи застрелили підлітка, що збрехав про вбивство

На південному заході США у штаті Каліфорнія поліція застрелила 13-річного озброєного хлопчика, який вигадав, що нібито вбив трьох людей. Інцидент стався у четвер, 5 серпня у місті Сан-Бернардіно на Меморіальному кладовищі піонерів, повідомляє Обозреватель.

Як стверджує видання Fox News, посилаючись на інформацію міської влади, підліток зателефонував у відділок та повідомив, що нібито убив трьох осіб та вказав, що знаходиться на Pioneer Memorial Cemetery – старому кладовищі перших поселенців міста.

При цьому, говорячи телефоном, хлопчик нібито сказав: "Якщо вони стрілятимуть, мені доведеться вбити їх", маючи на увазі поліцейських. Копи відразу відправились за вказаною адресою та почали переговори з підлітком, сподіваючись переконати його здатись.

За словами представників влади міста, під час розмови хлопчик зробив декілька пострілів. У той час на кладовищі знаходилося кілька перехожих, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Після цього копи зайняли позиції по периметру кладовища, при цьому хлопчик зробив додатковий постріл. Підліток відмовився кинути зброю і був застрелений після того, як направив її в поліцейських. До слова, ніхто з правоохоронців не постраждав.

В мерії не розголошують, скільки пострілів було зроблено поліцейськими в хлопчика. Розслідування встановило, що підліток був озброєний пістолетом з розширеним магазином. Однак він насправді нікого не вбивав і наговорив на себе, розмовляючи телефоном з правоохоронцями.

13-річний підліток був застрелений поліцією на кладовищі Сан-Бернардіно після того, як заявив, що вбив трьох людей. Джерело: San Bernardino Police Department