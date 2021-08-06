Інфекціоніст назвав головні симптоми "Дельти"
Лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Віктор Петров розповів, як проявляє себе штам Дельта. За його словами даний вид інфекції починає проявляти себе вже в перший день зараження, повідомляє Кореспондент.
Про це в п'ятницю, 6 серпня медик розповів в ефірі телеканалу Live. За його словами, пацієнти заражені штамом Дельта частіше скаржаться на проблеми з шлунково-кишкового тракту.
"Приходить людина і скаржиться на блювоту, нудоту, діарею тощо", - розповів фахівець.
Також багато інфікованих відзначають зниження слуху, біль на шкірі. Лікар зазначив, що число заражених саме цим штамом в Україні стає дедалі більше.
"Я вам скажу по своєму прийому. Якщо минулого тижня у мене був один єдиний випадок за цілий тиждень, то в цей понеділок було вже три, у вівторок - два, тобто ця кількість зростає, і вона буде рости проградієнтно", - прогнозує Петров.