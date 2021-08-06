Реброва призначають головним тренером збірної України

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера у понеділок, 9 серпня, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує Meta-ratings.com.ua, ним стане відомий український фахівець Сергій Ребров. Выдзначається, що 47-річний тренер вирішив всі питання з керівництвом клубу Аль-Айн, який він очолив влітку 2021 року.

За інформацією джерела, всі формальності були залагоджені вранці в п'ятницю, 6 серпня, і тепер в понеділок відбудеться засідання Виконкому УАФ, на якому Реброва офіційно призначать тренером національної команди.