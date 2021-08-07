Індія і Китай відвели війська від кордону в Гімалаях

Індія і Китай вивели війська з зони на спірному кордоні в Гімалаях, де тривали смертельні бої торік, повідомляє Українська правда.

Як інформує AFP з посиланням на заяву індійського уряду﻿, після зіткнення минулого року країни направили десятки тисяч додаткових військ у високогірний регіон Ладакх в Гімалаях.

Індія заявила, що після переговорів війська в районі Гогра, де вони були в стані протистояння з травня минулого року, відступили "поетапно, скоординовано і перевірено" протягом останніх двох днів.