Індія і Китай відвели війська від кордону в Гімалаях
Індія і Китай вивели війська з зони на спірному кордоні в Гімалаях, де тривали смертельні бої торік, повідомляє Українська правда.
Як інформує AFP з посиланням на заяву індійського уряду, після зіткнення минулого року країни направили десятки тисяч додаткових військ у високогірний регіон Ладакх в Гімалаях.
Індія заявила, що після переговорів війська в районі Гогра, де вони були в стані протистояння з травня минулого року, відступили "поетапно, скоординовано і перевірено" протягом останніх двох днів.