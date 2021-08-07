Українські пожежники прибули до Греції: фото

Зведений загін українських рятувальників 6 серпня прибув до Греції. Вони будуть допомагати у боротьбі із масштабними лісовими пожежами, які охопили країну, повідомляє УНІАН.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Відважні українські вогнеборці вже прибули до Греції - на допомогу в ліквідації лісових пожеж", - написав Шмигаль.

При цьому він опублікував кілька фото рятувальників у аеропорту Греції, які позують з українським прапором на фоні літака.

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© фото t.me/Denys_Smyhal
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© фото t.me/Denys_Smyhal
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© фото t.me/Denys_Smyhal
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