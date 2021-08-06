У СІЗО відправили ще одного члена Нацкорпусу

Лідера харківського Нацкорпусу 27-річного Сергія Величко (він же Чіллі-Віллі) відправили під варту на 60 діб, повідомляє Кореспондент.

Про це інформували харківський місцевий Telegram-канал Харьков_Салтовка і Сегодня. Як розповіли журналісти, Величко хотів взяти на поруки народний депутат з партії "Голос" Андрій Шараскін. Але пропозиція депутата взяти того на поруки не спрацювала.

Нагадаємо, разом з Величко на два місяці заарештували й інших членів Нацкорпуса: Івана Нікіфорова, Сергія Козлюка, Кирила Крикунова. Всі вони взяті під варту без права застави за звинуваченням у рекеті та організації організованого злочинного угруповання.