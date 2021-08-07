У США зажадали від Держдепу дані про анальні мазки на COVID-19

Правозахисники в США через суд зажадали від Держдепу надати інформацію про американських дипломатів, які при в'їзді до Китаю нібито здавали анальне тестування на COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Згідно із заявою організації «Судовий нагляд», звернення було подано після того, як в міністерстві не відповіли на запит про надання відповідних відомостей. Відзначається, що правозахисники запросили не особисті дані дипломатичного персоналу, підданого процедурі, а тільки наявні повідомлення і скарги про це.

У лютому деякі представники дипмісії США в Китаї скаржилися на те, що їх змушують здавати анальні мазки на наявність COVID-19. У Держдепартаменті розповіли, що займуться вивченням питання і приймуть рішення. Однак в Китаї спростували взяття анальних мазків на коронавірус в американських дипломатів. Принизлива процедура також зазнала критики з боку японського уряду, яке заявило, що мазки завдають душевні муки її громадянам, які відвідують Китай.