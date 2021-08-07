У Білорусі заарештували "екс-довірену особу" Тіхановської

Суд Ленінського району Мінська засудив лідера Об'єднаної громадянської партії Білорусі та члена Координаційної ради опозиції Миколи Козлова, який раніше був довіреною особою кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановскої, до трьох місяців арешту, повідомляє DW.

Інформація про це оприлюднена в п'ятницю, 6 серпня, в білоруській столиці не зареєстрованим в Білорусі правозахисним центром "Весна".

Козлова визнали винним у розголошенні відомостей попереднього слідства у кримінальній справі проти Координаційної ради. Однак конкретні епізоди невідомі, бо суд проходив у закритому режимі. Козлову призначено максимальне покарання за цією статтею, йдеться в повідомленні.