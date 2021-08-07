Глава Volkswagen поскаржився на відсутність зарядок

Глава Volkswagen Group Герберт Дісс розповів про невдалий досвід подорожі на електромобілі та поскаржився на відсутність зарядок. Свою історію він опублікував на сайті компанії LinkedIn, повідомляє Лента.Ру.

Спочатку в LinkedIn з'явилося захоплене повідомлення співробітника Volkswagen Андреаса Гросса про сімейну поїздку на електромобілі ID 3 по Європі, під час якої він відвідав озеро Гарда, Боденське озеро, Берлін і Базель. Він також поділився успішним досвідом використання електрокара і враженнями від подорожі.

У коментарі до публікації прийшов Дісс. Він порадів за колегу, але наголосив на відсутності зарядних станцій IONITY, частина яких належить Volkswagen Group. Він заявив, що на прикордонному перевалі між Австрією та Італією встановлено недостатньо пунктів для зарядки.

Один з них, в італійському місті Тренто, не тільки був зламаний, але на ньому також був відсутній туалет і кавовий автомат. За словами Дісса, схожі проблеми існували на тій станції ще торік.