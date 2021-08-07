У британських військових - масовий спалах COVID-19

У Великобританії зростає захворюваність на коронавірус в Збройних силах. Депутати вважають, що така ситуація являє собою загрозу національній безпеці країни, повідомляє РБК-Украина.

Як передає Sky News, за даними Міністерства оборони, за два тижні до 23 липня число випадків COVID-19 серед військових збільшилася на 1474 - це найвищий показник у 2021 році.

Зараз в Збройних силах зареєстровано 11 890 випадків з 280 000 військовослужбовців. Всепартійна парламентська група з коронавірусу попереджає, що уряду необхідно вжити термінових заходів для вакцинації військових і захисту їх від коронавірусу.

Депутати запевняють, що збільшення випадків захворюваності у військах становить загрозу для національної безпеки. Депутати заявили, що офіційні дані говорять про те, що чверть військових не були вакциновані від коронавірусу станом на 5 липня. В уряді ж запевняють, що 79% службовців збройних сил вже пройшли вакцинацію.

Автор: Наталья Скороход