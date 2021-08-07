На Марсі знайшли "загадкову" скам'янілість: фото

Апарат Curiosity сфотографував на Марсі "скам'янілу істоту". Більшість користувачів мережі, які оцінили знімок, вважають, що незрозуміле утворення за формою швидше схоже на рептилію, повідомляє Обозреватель.

За даними Live Science, космічний апарат, відправлений агентством NASA вивчати поверхню Червоної планети, отримав це зображення в кратері Гейла 27 липня 2021 року. Одержане фото спантеличило співробітників американського агентства.

Фотографією співробітники NASA поділилися в мережі. Хтось побачив у скам'янілості ящірку, інші знайшли в ній риси кішки.

Шматок химерної марсіанської скелі більшість користувачів уже назвала скам'янілою ящіркою.

"На фотографії чітко видно, що структура – пориста. І у неї дуже незвичайна форма. В утворення є "голова", "вуха" і навіть "лапи" , - написав Live Science.

Вчені уточнили, що висота незвичайної структури всього 16 сантиметрів. Вони ж зазначили, що це не перший "загадковий" об'єкт Червоної планети. На їхню думку, такі знахідки цілком типові для Марса, оскільки на планеті немає ні вітру, ні води, які могли б вплинути на форму скам'янілостей.

Також вони порадили не забувати і про таке явище як парейдолію, коли людина в незвичайних речах бачить вже знайомі предмети.