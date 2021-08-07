У Харкові зловили шахраїв, які привласнили понад 36 млн грн

Поліція під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури затримала членів групи, які шляхом шахрайства привласнили понад 36 млн грн з особистого рахунку співвласниці та гендиректора одного з харківських сільгосппідприємств, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі вирішується питання про повідомлення учасникам злочинної організації про підозру у вчиненні злочину, а також про обрання запобіжного заходу і накладення арешту на їх майно", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

За даними досудового слідства, 4 серпня потерпіла отримала смс-повідомлення, що з її особистого рахунку в банку зняті гроші на суму понад 36 млн грн. Оскільки сама вона ніяких грошей з рахунку не знімала, жінка звернулася до банку, де їй повідомили, що ця сума списана в рамках виконавчого провадження на підставі постанови, надісланого приватним виконавцем. Правоохоронці встановили, що незнайомий постраждалій чоловік надав приватному виконавцю підроблений виконавчий напис. Цей документ був завірений одним з київських нотаріусів, який в цей час був оголошений в розшук.

У виконавчому напису було зазначено, що у 2019 році директор сільгосппідприємства нібито уклала договір позики на 36 млн грн з цим незнайомим чоловіком, хоча насправді на момент "укладення" договору потерпіла перебувала в Німеччині. На підставі підробленого договору позики, приватний виконавець відкрив виконавче провадження і направив документи в банк для списання коштів з рахунку директора.

За даними слідства, чоловік отримав на свій рахунок 33 млн грн, А залишок суми був переведений на рахунок приватного виконавця як винагорода.

5 серпня за спробу зняття 33 млн грн у відділенні одного з банків Києва псевдозаймодавця затримали. Виявилося, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У 2014 році його умовно-достроково звільнили від відбування покарання за умисне вбивство, а у 2020 році засудили за незаконний обіг наркотичних засобів.

Крім того, за даними слідства, до групи причетні особи, які вже протиправно намагалися заволодіти майном сільгосппідприємства у 2019 році. Обвинувальний акт за цим епізодом зараз розглядається в суді.