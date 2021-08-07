Українські каноїстки завоювали срібло Олімпіади

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверикова добули срібну нагороду в фінальному запливі Олімпійських ігор-2020, повідомляє 24 Футбол.

Наші атлетки подолали заплив (500 м) на каное-двійці другими з результатом 1: 57,499, поступившись китаянкам (1: 55,495). Третіми прийшли представниці Канади - 1: 59,041.

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова здобули для України четверту срібну медаль токійської Олімпіади, і 15-у в цілому. Це також друга нагорода Олімпійських ігор-2020 для Лузан, раніше в одиночних запливах на каное вона виграла бронзу.

Нагадаємо, українські атлети завоювали в Токіо вже 15 нагород - 1 золоту, 4 срібні та 10 бронзових.