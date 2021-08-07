Пішла з життя правозахисниця Аріна Гінзбург

У Парижі на 84-му році життя померла правозахисниця і журналістка, вдова дисидента Олександра Гінзбурга Аріна Гінзбург. Про це в п'ятницю, 6 серпня повідомила її сім'я, повідомляє Кореспондент.

Гінзбург народилася в Москві 9 серпня 1937 року. У 1959 році закінчила філологічний факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (МДУ). У 1960-1967 роках працювала в університеті на кафедрі російської мови для іноземців.

Вона займалася допомогою політичним в'язням. З 1974 року співпрацювала з Фондом допомоги політв'язням, в 1977-1980 роках була розпорядником фонду. Брала участь в петиційній кампанії в ході гучних процесів над радянськими дисидентами. У 1980 році була змушена виїхати з СРСР слідом за висланим чоловіком, радянським журналістом і дисидентом Олександром Гінзбургом. Після цього жила в Парижі, де працювала заступником головного редактора газети Російська думка.

Аріна Гінзбург підписала листа на захист дисидентів Габріеля Суперфіна (1974) і Сергія Ковальова (1976), заяву до Дня прав людини (1975). Попри переслідування з боку влади - була відсторонена від викладацької роботи, у неї проводилися обшуки у справі чоловіка, до неї застосовувався домашній арешт.

У 1980 році Гінзбург була змушена виїхати з СРСР слідом за висланим чоловіком Олександром Гінзбургом. Вона жила в Парижі, працювала журналістом.

Чоловік Аріни Гінзбург Олександр - журналіст і видавець, учасник правозахисного руху у СРСР, член Московської Гельсінської групи, укладач одного з перших збірок самвидаву. Він помер на 66-му році життя 19 липня 2002 року в Парижі.