Курс валют НБУ на 7 серпня

Курс валют НБУ на 7 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 7 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.94 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 31.90 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37,50 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.72 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 7.02 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.939 500
EUR євро 31.896 400
RUB рубль 0.368 450
GBP Фунт стерлінгів 37.495 700
CHF Швейцарський франк 29.716 500
PLN польський злотий 7.015 500
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