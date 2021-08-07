Курс валют НБУ на 7 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 7 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 серпня, не змінився і залишається на рівні 26.94 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 31.90 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.68 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37,50 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.72 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.

Курс польського злотого не змінився і склав 7.02 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 7 серпня 2021 року.