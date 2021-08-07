Німеччина виділила кошти на відновлення після потопу

Німеччина планує витратити на відновлення затоплених після катастрофічної повені територій на заході країни не менше 10 мільярдів євро, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 6 серпня інформував тижневик Der Spiegel, посилаючись на джерела. Дану суму виділять навпіл регіони та федеральна влада. При необхідності пакет допомоги може бути збільшений. Відзначається, що кошти будуть спрямовані серед іншого на відновлення транспортної інфраструктури.

Відзначається, що на відміну від допомоги під час повені 2013 року, сума не буде надана негайно. Однак, за даними міністерства фінансів, фонд щорічно поповнюватиметься в міру необхідності.