В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Після того, як документ опублікують, він набере чинності. Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради, повідомляє Кореспондент.
Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:
- застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
- контрабанду диких тварин;
- фотопослуги з дикими тваринами;
- пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
- побиття, вбивство, цькування і знущання над бездомними тваринами;
- жебрацтво з тваринами;
- утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
- замуровування тварин в підвальних приміщеннях;
- створення небезпечних для життя умов.
Закон посилює:
- заходи з боротьби за браконьєрство;
- права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.
Разом з тим підписаний президентом закон вводить:
- адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
- кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
- можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
- конфіскацію тварин у випадках жорстокого поводження;
- позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
- обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.
Документ набуде чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.