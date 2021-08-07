В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Після того, як документ опублікують, він набере чинності. Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:

застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;

контрабанду диких тварин;

фотопослуги з дикими тваринами;

пропаганду жорстокого поводження з тваринами;

побиття, вбивство, цькування і знущання над бездомними тваринами;

жебрацтво з тваринами;

утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;

замуровування тварин в підвальних приміщеннях;

створення небезпечних для життя умов.

Закон посилює:

заходи з боротьби за браконьєрство;

права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

Разом з тим підписаний президентом закон вводить:

адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;

кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;

можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;

конфіскацію тварин у випадках жорстокого поводження;

позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;

обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.

Документ набуде чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.