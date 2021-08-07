В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Після того, як документ опублікують, він набере чинності. Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради, повідомляє Кореспондент.

Зокрема, підписаний президентом документ забороняє:

  • застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;
  • контрабанду диких тварин;
  • фотопослуги з дикими тваринами;
  • пропаганду жорстокого поводження з тваринами;
  • побиття, вбивство, цькування і знущання над бездомними тваринами;
  • жебрацтво з тваринами;
  • утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;
  • замуровування тварин в підвальних приміщеннях;
  • створення небезпечних для життя умов.

Закон посилює:

  • заходи з боротьби за браконьєрство;
  • права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

Разом з тим підписаний президентом закон вводить:

  • адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років;
  • кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років;
  • можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;
  • конфіскацію тварин у випадках жорстокого поводження;
  • позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;
  • обов'язкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.

Документ набуде чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.

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