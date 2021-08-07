Серед білорусів, що переїхали до України є агенти ФСБ - Грозєв

Серед противників режиму Олександра Лукашенка, що перебралися з Білорусі до України, є агенти російських спецслужб, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Коментуючи загибель глави громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, на питання, чи можуть серед білоруської діаспори бути агенти ФСБ, Грозєв відповів:

"Це так. Ми не пов'язані з цим вбивством, з цією смертю (Шишова - ред.), Тому що ми не знали, що воно відбудеться. Ми йшли по слідах людей, яких ми знаємо з деяких інших проєктів, які пов'язані з ФСБ, які були впроваджені в білоруську опозицію. Деякі з них знаходяться в Києві. Оскільки таких людей ми бачили в інших ролях.

Одні й ті ж люди, які з'являються в кримінальних групах, потім з'являлися як експерти по телебаченню, потім з'являлися в Білорусі як члени одних з найбільш активних опозиційних угруповань. Потім з'являються в Києві серед емігрантів з Білорусі. Ми почали перевіряти, що стоїть за цим - в той же момент ми дізналися про смерть Шишова. Тому ми перевіряємо зараз перетин, можливо, цих людей, які мають зв'язки з ФСБ ".

За словами розслідувача Bellingcat, він точно знає, що "ці люди мають зв'язок з ФСБ, що вони були в Білорусі під час протестів, і що вони зараз знаходяться в Києві".