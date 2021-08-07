Затримано майора львівської поліції за "побори" з підлеглих

Правоохоронці затримали начальника сектора реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини, який вимагав "данину" з підлеглих.

npu.gov.ua

"Зловживаючи службовим становищем, посадовець поліції вимагав з підлеглих неправомірну вигоду. Гроші поліцейські повинні були отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності та віддавати майору поліції" , - йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

npu.gov.ua

Відразу після отримання хабаря фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.