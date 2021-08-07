СБУ викрила схему фінансування сепаратистів "Л/ДНР"

Співробітники Служби безпеки України заблокували масштабну схему фінансування учасників незаконних збройних формувань. Організатори в Кропивницького створили фіктивну інвестиційну компанію і діяли під її прикриттям, повідомляє Кореспондент.

"За попередніми даними слідства, кілька жителів обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм отримання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували в Кропивницького підпільний колл-центр" , - йдеться в повідомленні.

Так, оператори компанії дзвонили українцям з пропозицією інвестувати гроші в акції відомих компаній. При цьому громадянам обіцяли швидкі надприбутки.

Які погодилися взяти участь в інвестуванні клієнти переказували грошові кошти на оформлення на підставних осіб рахунку.

Потім організатори виводили гроші через заборонені в Україні російські платіжні системи та легалізували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

Середньомісячний оборот тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів, підкреслили в СБУ.

За місцем проживання організаторів схеми та в офісі пройшли обшуки, під час яких було виявлено комп'ютерну техніку, зразки програмного забезпечення, засоби зв'язку, а також інші предмети й матеріали з доказами протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України. Слідство триває.