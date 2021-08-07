Кремінь назвав показ російськомовних фільмів загрозою для нацбезпеки
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що показ російськомовних серіалів та фільмів загрожує національній безпеці України, повідомляє УНІАН.
Про це він заявив в ефірі 24 каналу.
Кремінь наголосив, що трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, згідно з яким з 16 липня усі стрічки на телебаченні повинні демонструвати з українським дубляжем.
"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – пояснив він.
За його словами, з порушниками намагаються боротися. Регулярні трансляції стрічок російською Кремінь назвав системними порушеннями.
Раніше Кремінь заявляв, що:
"кого не влаштовує… мовний закон, українська держава, будь ласка, сформулюйте це все перед своєю відправкою кудись в інші краї, в інші країни, де, на вашу думку, ви будете почувати себе комфортно".