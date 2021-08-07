В Україні понад тисячу випадків COVID-19

За добу 6 серпня в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавіруса. Серед хворих 72 дітей та 13 медпрацівників, повідомляє РБК-Україна.

Всього за минулу добу госпіталізували 534 людей, одужали - 1 393. Водночас від коронавірусу померли 20 українців.

Протягом минулої доби в Україні протестували на наявність коронавірусу більше 42 тисяч людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.