В Україні новий рекорд вакцинації від COVID-19

В Україні встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу. Вчора вакцинували 170 602 людини, повідомляє РБК-Україна.

При цьому одну дозу отримали 101 550 людей, повністю імунізовані - 69 052 людини.

Протягом доби працювали 911 мобільних бригад, 2 705 пунктів щеплення, 316 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 055 092 людини.

Із них отримали одну дозу - 4 055 090 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 353 218 людей.

Всього в Україні зробили 6 408 308 щеплень.

Автор: Инна Собора