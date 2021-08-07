Прогноз курсу валют на тиждень

За підсумками тижня, що минає курс долара до гривні практично не змінився. Перші три дні долар зростав, а за четвер і п'ятницю повернувся до початкових значень.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 2 серпня на позначці 26,77 / 26,87 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Попит з боку нерезидентів, традиційно на початку кожного місяця конвертують отримані дивіденди в «тверду валюту», підтриманий спекулянтами, які вирішили зіграти «на підвищення», підштовхнув котирування безготівкового долара вгору, в напрямку рівня 27 гривень.

Олії у вогонь додала несподівана поява Національного банку у вівторок 3 серпня ц.р. покупкою 5 млн доларів. В результаті зростання вранці четверга 5 серпня котирування на міжбанку впритул наблизилися до 27 гривням, але подолати рівень не вдалося: активізувалися експортери, яких влаштувала ціна, і збільшили обсяги валюти. Тому в четвер зростання спочатку зупинився, а потім тренд розвернувся, і котирування почали падати. У п'ятницю 6 серпня число охочих продати валюту в рази перевищувала кількість покупців, тому в ситуацію втрутився Національний банк. Він вийшов з великої інтервенцією на покупку валюти за курсом 26,81 гривень і фактично зупинив зниження. За підсумками тижня регулятор поповнив золотовалютні резерви на 76,3 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 26,802 / 26,825 гривень - на 2,2 копійки на позиції «бід» і на 2 копійки на позиції «оффер» вище, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара в обмінниках Києва протягом тижня в точності повторив графік руху безготівкового. Вранці понеділка 2 серпня його продавали в столиці по 26,91-26,92 гривень; вранці четверга 5 серпня долар подорожчав до 27,03-27,04 гривень, а до вечора п'ятниці - знову подешевшав до 26,90-26,92 гривень. Вже третій тиждень поспіль готівковий долар залишається дорожче безготівкового.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні падав практично весь тиждень. За цей час він опустився з позначки 1,1898 долара до 1,1754 долара в п'ятницю. Закрили тиждень на рівні 1,1762 - всього на 8 пунктів вище тижневого мінімуму і на 106 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. В Україні курс готівкового євро протягом тижня коливався під впливом двох факторів: зниження на FOREX і зміни курсу готівкового долара до гривні, який спочатку ріс, а потім знову пішов вниз. Вранці понеділка 2 серпня євро продавали по 31,82-31,85 гривень; ввечері середи 4 серпня цінник виріс до 31,99-32,00 гривень, а до вечора п'ятниці 6 серпня опустився до 31,70 гривень. За підсумками тижня євро подешевшав приблизно на 12-15 копійок.

Російський рубль протягом усього тижня торгувався в діапазоні 72,70-73,30 рублів за долар, так і не визначившись з подальшим спрямуванням. Зниження світових цін на нафту компенсував різке зростання ціни природного газу - однієї з головних статей імпорту Росії. Закрили тиждень на позначці 73,19 рубля за долар - на 7 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Ціна готівкового рубля протягом тижня залишалася стабільною на рівні 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Фактор підвищеного попиту на іноземну валюту у вигляді нерезидентів, конвертувати виплачені дивіденди, вичерпав себе на тижні, що минає. З наступного тижня валютний ринок повертається до нормальної роботи. Зростання пропозиції з боку експортерів насамперед металургів і агротрейдерів, буде сприяти подальшому зміцненню гривні. У цій ситуації дуже багато чого буде залежати від того, як поставиться до зниження котирувань долара Національний банк: як часто він буде виходити з інтервенціями, викуповуючи надлишок і поповнюючи свої золотовалютні резерви, і на яких рівнях продовжить гальмувати зміцнення гривні. У тому ж, що долар на наступному тижні продовжить дешевшати, сумнівів практично не залишилося.

Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,75-27,05 гривень, ймовірність виходу з нього невелика.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань євро у світі зміщуємо трохи нижче: 1,1680-1,1920 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 31,50 до 32,00 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить спроби вийти вниз з коридору 73-75 рублів за долар. Шанси на це досить непогані, хіба що Центробанк Росії збільшить покупки валюти і стримає зміцнення рубля. В Україні ціна готівкового рубля залишиться в межах діапазону 3,60-3,72 гривні за 10 російських рублів.