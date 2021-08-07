У п'яти областях перевищено динаміка госпіталізацій з COVID-19

У Донецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях показник динаміки рівня госпіталізацій заражених коронавірусом перевищує допустимі 50% станом на суботу, 7 серпня, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, показник динаміки госпіталізацій у Донецькій області становить 53,5%, в Івано-Франківській — 52,8%, в Рівненській —106,3%, в Тернопільській —160,0% та в Черкаській —70,0%.

Крім того, в Івано-Франківській області показник охоплення тестування становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.